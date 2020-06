A quelques heures de l’arrivée en Israël du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas qui vient exposer les exigences de l’Allemagne quant à la loi de souveraineté, un groupe de cent-cinquante familles endeuillées par le terrorisme lui a adressé une lettre ferme pour dénoncer l’hypocrisie criante de la diplomatie allemande concernant Israël.

Ces familles qualifient le ministre de « persona non grata » en Israël, car expliquent-t-elles, l’Allemagne, derrière la vitrine de son amitié pour Israël, finance par millions des organisations anti-israéliennes dont certaines assurent les frais de défense des terroristes auteurs d’attentats contre des Juifs!

En effet, l’Allemagne aide de manière directe ou indirecte de nombreuses organisations ou fondations anti-israéliennes qui agissent dans le cadre du BDS et de la délégitimation de l’Etat d’Israël. Dans leur lettre ces familles appartenant au forum « Bo’harim Ba’Haïm » citent 32 organisations politiques d’extrême gauche, la plupart basées en Israël, qui entre 2012 et 2019 ont reçu en tout plus 70 millions d’euros de la part de l’Allemagne! Par ailleurs, elles citent huit organisations aidées par l’Allemagne, qui ont participé à la manifestation samedi soir dernier sur la place Rabin contre la loi de souveraineté mais aussi pour la disparition de l’Etat d’Israël en tant qu’Etat du peuple juif. Les signataires vont très loin en accusant la diplomatie allemande d’avoir « préparé le terrain » à la venue du ministre des Affaires étrangères en encourageant cette manifestation par le biais d’organisations qu’elle soutient.

Herzl et meira Hadjaj, qui ont perdu leur fille Shitr hy »d lors d’un attentat ont déclaré: « Il est temps que l’Allemagne cesse de financer les prochains assassinats de Juifs. Par son aide à ces organisations, elle se rend de facto coupable de complicité ».

Matan Peleg, président du mouvement Im Tirtsou, également signataire de la lettre, a rajouté: « Non seulement l’Allemagne aide financièrement depuis longtemps des organisations anti-israéliennes d’extrême gauche mais ces organisations sont aujourd’hui à la pointe de la campagne qui se déroule en Israël contre la loi de souveraineté ».

« Bo’harim Ba’Haïm » et « Im Tirtsou » manifesteront pendant les entretiens du ministre allemand avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi qu’avec les ministres Benny Gantz et Gaby Ashkenazy.

Photo Wikipedia