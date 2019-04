Une délégation du Forum des Juifs chassés du Goush Katif en 2005 a été expulsée d’une réunion du parti Bleu-Blanc qui se tenait à domicile dans la ville de Yehoud. L’invité était le député Ofer Shela’h (Yesh Atid). Depuis le début de la campagne, ce Forum des familles expulsées du Goush Katif envoie des représentants assister à des réunions de divers partis afin de leur poser la même question: « Avez-vous l’intention de procéder à de nouvelles expulsions de Juifs? »

L’incident s’est produit après l’exposé du député, lors de la séance des questions. L’un des participants, Ehoud Mordekhaï, ancien habitant de Nisanit, a évoqué la Hitnatkout – qu’Ofer Shela’h avait soutenue – et lui a posé la question quant à des expulsions futures au cas où le parti Bleu-Blanc arrivait au pouvoir. La question est d’autant plus pertinente que plusieurs dirigeants de ce parti, dont Benny Gantz et Yaïr Lapid eux-mêmes, ont évoqué à plusieurs reprises la « nécessité » de démanteler certaines localités juives en cas « d’accord de paix ». Voyant que le député éludait la question, les membres du forum ont insisté et se sont vus insulter et « invités » à quitter l’appartement où se déroulait la réunion.

Après avoir quitté les lieux sous les insultes, Ehoud Mordekhaï a dit: « Il est triste, quatorze ans après que nous ayons été chassés de nos maisons, et alors que beaucoup de familles n’ont pas encore trouvé de domicile fixe, que des politiciens, notamment au parti Bleu-Blanc d’Ofer Shela’h, se targuent de vouloir poursuivre cette politique d’expulsions. Honte à Ofer Shela’h qui non seulement a éludé nos questions mais qui a aussi permis que nous soyons expulsés de cette réunion comme des malpropres (…) Nous étions venus obtenir des réponses de la part du représentant d’un parti qui déclare tout haut qu’il entend générer encore des expulsés et des victimes. Qu’il est malheureux de voir que ceux qui se prétendent faire partie des ‘gens éclairés’ puissent ainsi sans scrupules envisager de chasser encore d’autres familles juives de chez elles ».

Interpellé sur cet incident, le parti Bleu-Blanc n’a pas souhaité réagir.

Photo Miriam Alster / Flash 90