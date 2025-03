Sept otages israéliens libérés de captivité se sont rendus ce mercredi au siège des familles des otages à Washington, dans le cadre d’une délégation spéciale où ils rencontreront le président américain Trump. Ils ont pu entendre le récit de la mobilisation et des actions entreprises pour leur libération depuis les Etats-Unis.

La délégation qui a atterri mardi à Washington à l’initiative du siège des familles des otages et de l’organisation Hostage Aid, comprend les otages libérés dans le cadre de l’accord de trêve actuel : Doron Steinbrecher, Eli Sharabi, Naama Levy, Yair Horn, Omer Shem Tov et Keith Siegel. L’épouse de ce dernier, Aviva Sigal, libérée lors du premier accord en novembre 2023, fait également partie de cette délégation. Cette visite aux Etats-Unis sera l’occasion pour ces survivants de remercier l’administration Trump pour son engagement à faire libérer les otages et de raconter au président l’horreur de leur captivité pour l’encourager à poursuivre son action.

Lors de leur visite au quartier général des familles d’otages, les sept Israéliens libérés ont écrit des messages sur les affiches portant leurs visages. Omer Shem Tov a écrit : « Comme c’est bon d’être ici. Merci pour vos prières et votre travail acharné. » Sur l’affiche du regretté Ori Danino, qui lui a sauvé la vie lors du festival Nova, il a noté : « Mon ange gardien. Merci ! »

Keith Siegel a écrit : « J’ai gagné. Tu m’as donné la force de survivre » et Doron Steinbrecher : « De retour à la maison ». Naama Levy, de son côté, a noté : « Quelle joie d’être ici. Merci à tous pour tous vos efforts ! »

La délégation, initiée par le siège des familles des otages et l’organisation Hostage Aid, rencontrera également de hauts responsables du gouvernement américain.