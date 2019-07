L’association Olam Shalem a accueilli en Israël un groupe d’enseignants des écoles juives de France. L’objectif de cette organisation est de renforcer les liens entre la jeunesse juive de diaspora et Erets Israël et tout particulièrement Jérusalem. Et pour resserrer ce lien, il faut commencer par ceux qui sont responsables de leur éducation juive.

Les enseignants venus de France ont eu droit à des conférences et séminaires pédagogiques mais surtout à des visites sur les hauts-lieu de l’histoire antique d’Israël et de Jérusalem. Tous les enseignants interrogés ont confié leur émotion d’avoir ainsi marché, Tanakh’ en main, sur les traces d’Abraham, Jacob, Josué, Samuel, David, Salomon et bien d’autres, sans parler de tout ce qui touche à Jérusalem et au Temple, donnant ainsi une dimension supérieure, tangible et plus authentique à leur identité, qu’ils ne manqueront pas, comme ils l’ont promis, de transmettre à leurs élèves.

Une chose est de parler des événements bibliques en diaspora ou de les relater dans les synagogues semaine après semaine, marcher sur les lieux où ils se sont déroulés en est une autre qui marque les esprits pour toujours.

Vidéo:

Photo Hadas Parush / Flash 90