Des enregistrements embarrassants pour Ayelet Shaked

Les enregistrements et vidéos sont décidément les ennemis les plus grands des hommes politiques. Le journaliste Amit Segal (‘Hadashot 12) a publié mercredi soir des enregistrements d’Ayelet Shaked dans lesquels elle exprime ce qu’elle pense de deux collègues du gouvernement : Yaïr Lapid et Benny Gantz. Dans ses considérations peu élogieuses à leur égard, la ministre de l’Intérieur illustre ce qui caractérise ce gouvernement : inimitiés, méfiances et désaccords de fond, mais volonté de maintenir à tout prix ce gouvernement pour empêcher Binyamin Netanyahou de revenir au pouvoir.

Sur Benny Gantz, Ayelet Shaked dit notamment : « Gantz va faire sauter le gouvernement. Il n’est pas du tout Premier ministre. Croyez-moi, il est encore pire que Yaïr Lapid. Encore pire ! » Son opinion de Yaïr Lapid n’est pas glorieuse non plus : « Il est superficiel. C’est un homme bien, il se soucie du pays, il est intelligent, mais il est simplement superficiel. C’est un homme superficiel ». Puis vient une attaque sur la politique menée par le ministre des Affaires étrangères : « Chaque semaine Lapid nous provoque un ‘attentat diplomatique’ et Naftali est obligé de passer derrière et réparer les dégâts, chaque semaine. Et personne ne le sait. Il n’y a aucune comparaison qui vaille. Naftali n’est pas devenu Premier ministre comme ça. Il est le plus sérieux de tous. Lapid n’a aucune force (…) Lapid a provoqué un ‘attentat diplomatique’ à plusieurs reprises, face aux Jordaniens, aux Américains et aux Palestiniens… »

Et sur la rotation entre Naftali Benett et Yaïr Lapid au poste de Premier ministre : « Je n’ai pas de réponse, je ne sais pas ce qu’il en sera. Attendons les deux ans et nous verrons. Cela dépendra s’il y a crise ou non. »

Après ces révélations, l’entourage d’Ayelet Shaked a tenté de limiter les dégâts : « Ces propos ont été tenus en privé sous le coup de la colère après des posts publiés contre la ministre. La ministre Shaked regrette ses propos et présente ses excuses à quiconque aurait été blessé ».

Et du côté de Lapid : « Yaïr Lapid et Ayelet Shaked se sont entretenus et ont mis les choses au point. Les gens s’énervent parfois et il ne faut pas fait cas de chaque bêtise »…

On ne ménage pas ses efforts pour maintenir une image idyllique d’un « gouvernement venu pour travailler et où règne la bonne entente »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90