Helena et Ben Henne, 12 et 10 ans, sont germano-israéliens, nés d’un père allemand et d’une mère israélienne. Ils vivent en Israël et sont en vacances en ce moment en Allemagne.

Ils ont décidé de se rendre à Berlin, aux journées portes ouvertes du pouvoir, lors desquelles les principales personnalités publiques du pays, dont le Chancelier, reçoivent le public.

”Nous avons entendu parler de l’événement et nous avons décidé d’y aller”, raconte Ben, 10 ans. ”Dans le bus, nous avons réfléchi aux questions que nous allions poser au Chancelier”.

Helena, 12 ans, ajoute: ”C’était vraiment super parce que c’était très spontané, on n’était même pas sûr qu’il nous réponde. Finalement, il a répondu et même la presse allemande en a parlé. On était très content que ça marche”.

Helena a demandé au Chancelier Sholz son avis sur la réforme judiciaire en cours en Israël: ”Bonjour, je suis Helena, nous sommes germano-israéliens. Comme vous le savez, la démocratie israélienne se trouve en danger et je voudrais vous demander quel est votre avis sur ce sujet et comment le Chancelier allemand peut aider la démocratie”.

Olaf Sholz a formulé une réponse qui témoigne d’une connaissance biaisée du système israélien et de ce que veut faire le gouvernement à travers la réforme du système judiciaire: ”Nous avons déjà tous émis notre avis, j’ai parlé avec le Premier ministre israélien et avec le Président de l’Etat d’Israël. Je leur ai dit clairement que je pense que la majorité ne peut rien imposer à la minorité, que dans une démocratie qui se respecte, la minorité doit toujours être capable de vivre sans crainte. C’est ce que nous avons inscrit dans la constitution allemande, par différentes voies, à la lumière de notre terrible expérience. Il y a une constitution que l’on peut modifier par une majorité des deux tiers. Lorsque nous choisissons nos juges, nous les choisissons suivant une grande majorité, pas une majorité simple. Chaque citoyen peut attaquer le pouvoir devant la justice. C’est ainsi que cela se passe dans la majorité des Etats démocratiques. Ainsi, j’espère que les lois fondamentales de séparation des pouvoirs, de préservation des minorités et de la stabilité de la constitution qu’il sera impossible de changer par une majorité simple et le statut des tribunaux, que tout cela continuera à exister en Israël”.