Des voyageurs juifs ayant emprunté récemment l’aéroport d’Heathrow en Angleterre se sont plaints du fait que certains des employés arboraient un badge avec le drapeau palestinien.

D’après le journal britannique Telegraph, la direction de l’aéroport leur a répondu qu’effectivement il était interdit pour les employés de porter une tenue qui les identifient avec une nation, une religion ou une opinion politique pendant leur service. Mais une curieuse explication leur a été fournie quant à la justification du port de ce badge aux couleurs du drapeau palestinien.

Selon le service clients de l’aéroport d’Heathrow, les employés portent des badges en fonction de la deuxième langue qu’ils maitrisent afin que les voyageurs puissent facilement identifier la personne qui pourra leur répondre dans leur langue. Pour la direction de l’aéroport, le port de ce badge entre dans cette catégorie d’autorisation.

Dans sa réponse, la direction de l’aéroport d’Heathrow écrit: “L’exception est que si une personne parle une langue ou un dialecte d’une certaine région comme deuxième langue, un drapeau représentant la région ou le pays sera présent sur un badge fourni par l’aéroport. Il n’y a aucune obligation de porter ce badge qui affiche les informations concernant la langue parlée par cet employé et cela reste à la discrétion du membre du personnel, afin que les voyageurs étrangers puissent savoir à qui s’adresser pour qu’il leur soit plus facile de communiquer dans leur langue. Le drapeau est utilisé pour une identification plus facile de loin que le nom écrit”.

Une explication qui n’a pas convaincu Carolina Turner, directrice de l’organisme UKLFI, organisme juridique pro-israélien: ”Les gens vont supposer que le personnel soutient la Palestine dans le contexte du conflit à Gaza et après les attaques du Hamas du 7 octobre. Chaque voyageur qui voit un drapeau palestinien supposera qu’il vient afficher un soutien aux Palestiniens ou aux actions du Hamas et que cela témoigne de sa vision des Juifs et des Israéliens”.