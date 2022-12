Des dizaines d’employés de Bezeq International se sont rendus ce matin (mardi) à l’école publique religieuse Shalom de Petah Tikva, dans laquelle sont scolarisés des enfants souffrant d’un handicap mental.

Mais le but de leur visite n’était pas d’installer ou de réparer une ligne de téléphone ou une connexion internet.

Ces employés étaient venus faire du bénévolat dans cette école pas comme les autres. Après avoir été reçus par les élèves de l’école, ils ont enfilé un bleu de travail et ont commencé à rénover le bâtiment afin de le rendre plus agréable pour les élèves. Même le directeur de la société, Ron Gelb, a retroussé ses manches pour repeindre les murs de l’école!

L’école Shalom de Petah Tikva s’adresse aux jeunes qui ont entre 12 et 21 ans et qui souffre d’un léger handicap mental. Au sein de cet établissement, ils apprennent à devenir autonomes. A partir de l’âge de 17 ans, les élèves sont intégrés dans le marché du travail: hi-tech, maisons de retraite Tsahal, crèches pour enfants, cafés et restaurants. Ils sont accompagnés sur leur lieu de travail par des éducateurs de l’école qui les aident à toujours améliorer leur compétences et leurs capacités.