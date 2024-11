Des émeutiers juifs ont attaqué ce samedi des officiers et des soldats de Tsahal à Itamar ainsi qu’à Hevron. Ils leur ont jeté des pierres et à Hevron, ils ont tenté de s’en prendre au général Avi Blut, commandant du secteur centre.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a sévèrement condamné ces agissements: ”Je condamne sévèrement la grave attaque contre le commandant du secteur centre, le général Avi Blut, et des officiers de Tsahal par un groupe d’émeutiers à Hevron. Porter atteinte aux officiers et aux soldats de Tsahal, qui donnent leur vie pour la sécurité d’Israël et de ses citoyens, c’est porter atteinte à tout l’Etat d’Israël. J’attends des autorités d’application de la loi un traitement sans délai de ces émeutiers et j’appelle la direction des implantations à condamner sans équivoque ce type de phénomène. L’Etat d’Israël ne tolèrera aucune violence d’aucun ordre contre ceux qui le servent”.

A Hevron comme à Itamar, cinq personnes ont été interpellées après ces incidents.