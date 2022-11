Les élèves de 4e de l’école Rabin à Tel Aviv ont fait une découverte archéologique surprenante lors d’une excursion. »Le rêve de tout archéologue », affirme Guilad Stern qui travaille à l’autorité israélienne des Antiquités.

Un scarabée vieux de 3000 ans été découvert, par hasard, lors d’une visite scolaire à Azor, située à environ 7 kilomètres au sud-est de Tel Aviv. La scène représentée sur le scarabée représente probablement l’octroi de la légitimité à un dirigeant local.

« Nous nous promenions, quand j’ai vu quelque chose qui ressemblait à un petit jouet sur le sol », a déclaré Gilad Stern du Centre éducatif de l’Autorité des antiquités d’Israël, qui dirigeait la visite. « Une voix intérieure m’a dit : « Prends-le et retourne-le ». J’étais étonné : c’était un scarabée avec une scène clairement incisée, le rêve de tout archéologue amateur. Les élèves étaient vraiment excités ! »

La visite des élèves de 4e du collège Rabin se déroulait dans le cadre d’un cours organisé par l’Autorité des antiquités d’Israël pour la troisième année consécutive. Le cours permet aux élèves d’enseigner aux habitants d’Azor leur patrimoine archéologique local.

Le scarabée a été conçu sous la forme du bousier ou scarabée sacré. Les anciens Égyptiens voyaient dans l’acte du petit coléoptère, qui roule une boule de bouse deux fois sa taille où il range sa future progéniture, l’incarnation de la création et de la régénération – semblable à l’acte divin de création. Il le considérait comme une divinité.

Selon le Dr Amir Golani, spécialiste de l’Autorité des antiquités d’Israël de la période de l’âge de bronze, « Le scarabée était utilisé comme sceau et était un symbole de pouvoir et de statut. Il pouvait avoir été placé sur un collier ou une bague. Il est fait de faïence, un matériau de silicate recouvert d’une glaçure bleu-vert. Il peut être tombé des mains d’un personnage important et figure d’autorité qui a traversé la région, ou il peut avoir été délibérément enterré dans le sol avec d’autres objets, et après des milliers d’années, il a refait surface. Il est difficile de déterminer le contexte exact de son origine. »

Le Dr Golani décrit l’objet: »Dans la partie inférieure et plate du sceau du scarabée, un personnage est représenté assis sur une chaise, et devant lui se trouve un personnage debout, dont le bras est levé au-dessus de celui de la personne assise. La figure debout a une tête allongée, qui semble représenter la couronne d’un pharaon égyptien, et il est possible que nous puissions voir ici un instantané d’une scène où le pharaon égyptien confère l’autorité à un sujet cananéen local. Il reflète la réalité géopolitique qui prévalait au pays de Canaan à la fin de l’âge du bronze (vers 1500-1000 avant notre ère), lorsque les dirigeants cananéens locaux vivaient (et se rebellaient parfois) sous l’hégémonie politique et culturelle égyptienne. Par conséquent, il est très possible que le sceau date effectivement de l’âge de bronze tardif, lorsque les Cananéens locaux étaient gouvernés par l’empire égyptien ».

Des centaines de scarabées ont été découverts en Israël, principalement dans des tombes, mais aussi dans des lieux de peuplement. Certains d’entre eux ont été importés d’Egypte, beaucoup d’autres ont été imités en Israël par des artisans locaux sous influence égyptienne. Le niveau de fabrication du scarabée particulier trouvé à Azor, n’est pas typique de l’Égypte et peut représenter un produit d’artisans locaux.

L’étroite coopération entre l’Autorité des antiquités d’Israël et la municipalité d’Azor, son département éducatif et ses écoles, a conduit à l’ouverture récente d’un impressionnant musée local, exposant l’histoire archéologique d’Azor.