Les étudiants de l’université Ben Gourion dans le Neguev ont célébré aujourd’hui la Nakba en brandissant des drapeaux palestiniens. Ils étaient des centaines et face à eux un groupe d’étudiants juifs a décidé de leur répondre en agitant le drapeau d’Israël.

Les étudiants arabes se sont défendus en arguant de la liberté d’expression et ont estimé que »la réalité extrémiste a créé l’identité palestinienne. Aujourd’hui les jeunes ressentent que leur identité est palestinienne ».

אוניברסיטת בן גוריון אישרה הפגנה עם דגלי פלסטין מול הפגנה של סטודנטים עם דגלי ישראל. האוניברסיטה מנעה כניסה של תושבים עם דגלי ישראל לקמפוס בטענה לשמירה על שלום הציבור@pozailov1 pic.twitter.com/E3SQTyOKCa — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2022

L’université Ben Gourion a trouvé tout à fait normal d’autoriser une telle manifestation: »Nous constatons que notre campus tolère des étudiants et des étudiantes de tous les horizons de la société israélienne qui possèdent des opinions et des visions différentes. L’université est un point de rencontre, où l’on peut connaitre de près des gens, des idées et des visions du monde différents. C’est pour cela que nous avons autorisé la tenue des deux manifestations politiques aux idées contraires. Nous sommes fiers de nos étudiants qui s’intéressent à ceux qui les entourent et expriment leur opinion. A côté de leurs divisions politiques, nos étudiants et nos étudiantes savent travailler ensemble dans les laboratoires, dans les salles de cours et pendant les activités en dehors des cours ».

L’Etat d’Israël n’a qu’un seul et unique drapeau et il n’y en a pas d’autre. Une ligne rouge a encore été franchie aujourd’hui

En revanche, le maire de Beer Sheva où se trouve l’université Ben Gourion, Ruvik Danilovich, a affirmé avoir été choqué. Il a écrit au président de l’université pour lui faire part de sa honte devant ses images. »Le drapeau palestinien est brandi avec fierté. L’université Ben Gourion est sur le territoire de Beer Sheva et de l’Etat d’Israël, elle ne doit pas faire preuve de laxisme et il lui est interdit de laisser faire. Vous devez avoir une position très claire sur ce sujet. L’Etat d’Israël n’a qu’un seul et unique drapeau et il n’y en a pas d’autre. Une ligne rouge a encore été franchie aujourd’hui ».

La ministre de l’Education, Yifat Shasha Bitton a elle aussi fait des remontrances au président de l’universite. Elle a jugé ces images inacceptables.