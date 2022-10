La cérémonie du Hakel arrive une fois tous les sept ans. Il s’agit d’un rassemblement ordonné par la Torah, du temps du Beth Hamikdach: tous les fidèles qui étaient montés à Jérusalem pendant la fête de Souccot qui suivait la fin de l’année de Shmita étaient réunis pour entendre le Roi lire dans le Sefer Torah.

C’est le Grand Rabbin Itshak Herzog, le grand-père du Président actuel qui porte son nom, qui a instauré en 1945, cette cérémonie au Kotel pour se souvenir de ce grand rassemblement.

Il s’agit donc d’un moment très particulier qui a eu lieu aujourd’hui, en présence du Président Herzog, du Grand Rabbin ashkénaze le Rav David Lau, du grand Rabbin du Kotel le Rav Shmouel Rabinovitch, du chef de l’opposition Binyamin Netanyahou et du maire de Jérusalem Moshé Leon. L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Tom Nides était aussi présent.

L’absence du Grand Rabbin séfarade, le Rishon Letsion, Itshak Yossef a été remarquée, alors que traditionnellement, les deux grands rabbins du pays participent à cet événement exceptionnel.

Le Président Herzog a ouvert la cérémonie par ces paroles: « En tant que membre fier du peuple juif et en tant que président de l’État d’Israël, je suis ému d’ouvrir cet événement important, fondé par feu mon grand-père Yitzhak HaLevi Herzog, que tous les grands rabbins d’Israël ont eu le privilège d’observer. Mon défunt père Haïm Herzog, sixième président de l’État d’Israël, a également célébré cet événement en 1987. Je prie pour que l’esprit de ce rassemblement reste à tout moment sous nos yeux, en tant que nation et en tant qu’État, toute la Maison d’Israël — ensemble — mérite une bonne année remplie de bénédictions, et de joyeuses fêtes. »

Puis il a lu un passage du livre d’Isaïe qui parle de la reconstruction de Jérusalem ainsi que des passages du livre des Tehilim.

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, s’est vu remettre le rôle de soulever le Sefer Torah pour le montrer à l’assistance (Hagba’a).

Ce matin, ce sont près de 50000 personnes qui ont assisté au Kotel à la traditionnelle bénédiction des cohanim au Kotel.