Les partisans de la réforme ont décidé de faire entendre leur voix. Après trois mois de manifestations des opposants à la réforme, ceux qui souhaitent qu’elle soit réalisée, descendent maintenant aussi dans la rue.

Ce soir, ils étaient des dizaines de milliers à Tel Aviv pour demander à »Bibi » et à son gouvernement de tenir bon et de ne pas abandonner les changements pour lesquels ils ont voté et obtenu la majorité à la Knesset.

Plusieurs ministres et députés ont rejoint les manifestants au cours de la soirée. La manifestation s’est déroulée dans le calme, à part quelques incidents en marge.

Des slogans appelant à l’amour gratuit et à l’union du peuple étaient affichés sur les pancartes à côté de ceux affirmant le soutien total à la réforme annoncée par le ministre de la Justice.

A la fin de la manifestation, de nombreux participants sont descendus sur le périphérique Ayalon et l’ont bloqué pendant une heure et demi.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré avant la manifestation: »Les manifestations de ce soir sont importantes pour la démocratie, mais j’appelle tous les manifestants à ne pas se laisser entrainer dans la violence ou toute atteinte à n’importe quelle personne, ni aux manifestants, ni aux journalistes. J’attends de la police qu’elle applique les mêmes règles envers tous les manifestants et je fais confiance au chef de la police pour donner aux policiers des instructions en conformité avec la politique du ministre – un traitement égal pour tous ».

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, n’a pas pu s’empêcher de critiquer virulemment la manifestation de droite, se fondant sur quelques images d’altercation: »Les manifestations sont la pierre angulaire de la démocratie, mais ce que nous voyons ici, ce n’est pas une protestation mais une attaque violente contre la démocratie dont le but est de verser du sang, effrayer le public, frapper les médias. Ils veulent reconstituer l’attaque du Capitole.