Pour la troisième semaine consécutive, une grande manifestation a eu lieu ce soir (samedi) à Tel Aviv contre la réforme du système judiciaire et le gouvernement.

La manifestation s’est déroulée dans deux endroits de la ville: une Kikar Habima qui a réuni autour de 10000 personnes et une autre beaucoup plus grande rue Kaplan. La police s’était préparée à une grande affluence pouvant aller jusqu’à 100000 personnes.

D’autres manifestations étaient organisées, en même temps, à Jérusalem, Beer Sheva, Herzliya et Haïfa.

En comptant toutes les manifestations à travers le pays, on estime à environ 100000, le nombre de manifestants.

Les chefs des partis d’opposition, sauf Avigdor Liberman, ont participé à ces rassemblements. Lapid, Gantz et Mihaeli à Tel Aviv et Saar à Haïfa.

Lapid a déclaré en marge de la manifestation: »Ce que nous voyons ce soir, ce sont des gens qui manifestent pour le pays. Des gens qui aiment le pays sont venus pour défendre sa démocratie, pour défendre ses tribunaux, pour défendre l’idée d’une vie en commun et d’un bonheur partagé. Il y a ce soir des amoureux d’Israël qui sont venus manifestaer pour un Etat juif et démocratique suivant les valeurs de la déclaration d’indépendance. Nous ne renoncerons pas ».

Guidon Saar a pris la parole à Haïfa et a interpellé Binyamin Netanyahou: »C’est la lutte de tout Israël. Contre la corruption. Il ne s’agit pas d’une question de droite ou de gauche. Monsieur le Premier ministre, vous n’êtes pas au-dessus de la loi. La justice s’est prononcée, renvoyez tout de suite le ministre Arié Derhy du gouvernement. Ne touchez pas au régime démocratique en Israël ».

Lors de la manifestation à Tel Aviv, l’écrivain et lauréat du Prix d’Israël, David Grossman a prononcé un discours: »Dans sa 75e année, Israël se trouve en proie à une lutte déterminantes pour son identité. Pour sa démocratie, pour le statut de l’Etat de droit, pour les droits de l’homme. Nous participons à la manifestation parce que derrière le projet unilatéral et autoritaire de la réforme, nous voyons que la maison brûle. Le moment est venu de se lever et de crier notre amour pour ce pays. Ce qui se passe aujourd’hui va déterminer ce qu’il sera, ce que nous et nos enfants seront. Si l’Etat d’Israël devient si différent et lointain de l’espoir et de la vision qui l’ont fondé, alors d’une certaine manière et cela est horrifiant, il n’existera plus ».

L’ancien chef d’Etat-major et ancien ministre de la Défense, Moshé Yaalon ou encore l’ancien chef du Shabak Ami Yaalon ont aussi pris la parole pour faire part de leur rejet de la réforme du système judiciaire et du gouvernement et pour prédire la fin de l’Etat d’Israël démocratique.

Depuis le Kikar Habima et la rue Kaplan, les manifestants ont ensuite arpenté les rues de Tel Aviv, brandissant des pancartes avec toujours les mêmes mots d’ordre: un gouvernement de corrompus qui cherche à imposer une dictature et à priver certaines minorités de leur liberté.