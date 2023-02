Pour la huitième semaine consécutive, des dizaines de milliers de personnes manifestent à travers le pays contre la réforme du système judiciaire.

A Tel Aviv, Yaïr Lapid participera à la manifestation. Parmi les orateurs se trouvent l’ancien Premier ministre, Ehoud Barak et le chef du mouvement réformiste, Rick Jacobs.

A Jérusalem, face à la résidence du Président, l’ancien juge à la Cour suprême et ancien conseiller juridique du gouvernement, Elyakim Rubinstein prendra la parole.

A Beer Sheva, c’est le fils d’Ariel Sharon, Omri Sharon qui prononcera quelques mots et à Haïfa, Benny Gantz s’est exprimé devant environ 20000 personnes pour affirmer que »personne ne partira du pays. Nous continuerons à nous battre pour le défendre ».

Ce soir, les manifestants à Tel Aviv ont brandi des affiches présentant Netanyahou aux côtés des présidents russe, hongrois, turc et iranien avec le slogan: »From start-up nation to shut down nation » (De la start-up nation à la nation silencieuse).

Hier (vendredi), lors du conseil des ministres, le Premier ministre Netanyahou a critiqué les manifestants, rappelant qu’il s’agissait des mêmes personnes qui s’étaient opposées à l’accord sur le gaz qui a permis Israël d’être indépendant sur le plan énergétique. »Vous vous souvenez de ce qu’ils ont dit? Je veux que vous le gardiez en tête et que vous rendiez les coups, comme on dit. Il ne s’agit pas seulement de frapper le terrorisme, mais aussi de frapper le mensonge ».

Ces propos ont été instrumentalisés par l’opposition et les grands médias qui ont affirmé que Netanyahou avait donné l’ordre de frapper les manifestants. A la sortie de Shabbat, le Premier ministre a du faire une mise au point: »Tous ceux qui ont entendu mes propos ont clairement compris que je parlais de combattre les arguments mensongers qui sont diffusés et en aucun cas d’un appel à la violence ou à porter atteinte au droit de manifester ».

Netanyahou a renouvelé ce soir sa main tendue pour un dialogue autour de la réforme tout en dénonçant »l’hypocrisie et l’irresponsabilité des médias et des chefs de l’opposition qui souhaitent l’anarchie ».