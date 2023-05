Pour la 18e semaine consécutive, les opposants à la réforme judiciaire sont descendus dans la rue ce soir (samedi). Comme c’est le cas depuis quelques semaines maintenant, à la protestation contre la réforme, un autre mot d’ordre a été ajouté, et aujourd’hui il s’agissait de protester contre la violence dans le secteur arabe.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes – 150000 selon certaines estimations – étaient réunies ce soir rue Kaplan, à Tel Aviv, et encore plusieurs milliers dans d’autres endroits du pays.

Des femmes »ensanglantées » se sont couchées sur la route, afin de représenter les femmes victimes de violences, autre sujet porté ce soir par les manifestants à Tel Aviv: »Un gouvernement avec du sang sur les mains », pouvait-on lire sur les pancartes brandies. Cette démonstration a été orchestrée par une association nommée »Le Front rose ».

Tzipi Livni a tenu un discours à Tel Aviv dans lequel elle a attaqué le gouvernement: »Nous félicitons le Roi Charles et nous le disons clairement, Israël ne deviendra pas une monarchie. Le gouvernement a l’intention d’effacer l’égalité inscrite dans la Déclaration d’Indépendance. C’est la plus grande menace qui pèse sur le sionisme. Deux questions se posent à nous: sont-ils prêts à légiférer une loi fondamentale: Déclaration d’indépendance et sont-ils prêts à respecter l’indépendance des juges? Tout sioniste qui se respecte doit répondre par l’affirmative à ces deux questions ».

Vers la fin de la manifestation à Tel Aviv, quelques manifestants sont descendus sur le périphérique Ayalon afin de bloquer la circulation. Ils ont été rapidement évacués par la police.