Itamar Ben Gvir et son parti Otsma Yehoudit ont obtenu l’inscription dans les accords de coalition de la régularisation de dizaines de jeunes implantations et ce après un processus qui devra commencer 60 jours après la formation du gouvernement et durer près de 18 mois.

D’après les éléments de l’accord publiés par Israël Hayom: le gouvernement devra donner l’instruction à tous les acteurs concernés d’agir pour que ces implantations soient officialisées au bout de 18 mois. Parallèlement, un nouveau décret concernant la connexion de ces yishouvim au réseau national d’électricité sera pris dans les 60 jours qui suivent la formation du gouvernement.

Le gouvernement octroiera un budget de 180 millions de shekels chaque année pour les infrastructures dans ces jeunes implantations qui concerneront l’électricité, l’eau, les égouts, les routes. Ce budget sera alloué à travers les autorités locales mais aussi le ministère du développement de la Galilée et du Neguev qui est aux mains d’Otsma Yehoudit.

Une série de décisions permettra de tracer la voie vers la régularisation de ces yishouvim. Afin de rendre le travail d’enquête sur le statut des terres par l’administration civile, plus efficace, 15 nouveaux postes seront spécialement créés. En effet, avant de pouvoir régulariser ces implantations, il faut effectuer une étude afin de déterminer précisément si les terres sont des terres dites d’Etat ou non.

Un acquis pour le parti Otsma Yehoudit pour lequel ce sujet est un marqueur identitaire.