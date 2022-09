Des terroristes ont ouvert le feu ce matin (jeudi) sur le yishouv Har Braha en Samarie. Aucun blessé n’est à déplorer mais près de 60 douilles de balles ont été trouvées par les soldats de Tsahal sur place.

Ces derniers ont immédiatement ratissé le secteur à la recherche des terroristes.

Une organisation palestinienne »Arin El Assod » a revendiqué les tirs. Ces dernières semaines on note une augmentation du nombre d’attentats à l’arme à feu sur des soldats et des civils en Judée-Samarie. Les responsables sécuritaires mettent en garde contre une escalade au cours des fêtes de Tichri et à l’approche des élections et se préparent à une telle éventualité. Un blocage des territoires palestiniens est prévu pendant Rosh Hashana.

Par ailleurs, toutes les nuits les soldats de Tsahal procèdent à des arrestations de suspects dans les villages arabes de Judée-Samarie.