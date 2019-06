A une semaine du sommet de Bahreïn, des détails du volet économique du Plan Trump ont été divulgués samedi par Jared Kushner. le gendre et émissaire spécial du président américain.

Il s’agit d’une enveloppe de 50 milliards de dollars dont plus de la moitié serait affectée sur dix ans à des projets (au nombre de 179!) en faveur des populations « palestiniennes » de Judée-Samarie et de Gaza, la seconde moitié répartie entre l’Egypte, le Liban et la Jordanie.

Concernant l’Egypte, le plan prévoit des projets d’infrastructures dans le nord du Sinaï afin de permettre à des habitants de Gaza de trouver du travail. Objectif du plan qui sera proposé à Bahreïn: créer un million d’emplois supplémentaires en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza afin de faire baisser le chômage de manière drastique. Un couloir est également prévu pour relier la bande de Gaza et la Judée-Samarie.

Pour mettre en oeuvre ce plan, un fonds international d’investissements serait créé.

Fin de non recevoir des organisations terroristes et…d’Ayman Oudeh

Avant même qu’il ne soit officialisé, ce volet économique a déjà été catégoriquement rejeté par le Hamas mais aussi par le Fatah d’Abou Mazen. Lors d’une réunion à Ramallah, le chef terroriste a dit: « Notre décision est définitive. Les Palestiniens ne participeront pas au sommet de Bahreïn qui vise la fin de la question palestinienne avec de l’argent arabe ». Abou Mazen a par ailleurs annoncé qu’une grève générale aura lieu lors de cette conférence ainsi que des manifestations.

Toujours présent pour soutenir la cause des ennemis d’Israël, le député Ayman Oudeh (Liste arabe unifiée) a déclaré: « Quelqu’un doit expliquer à Donald Trump qu’on ne peut pas tout acheter avec de l’argent, et sûrement pas les aspirations nationales légitimes du peuple palestinien ». De fait, le député « israélien » reprenait la même réponse que celle du Hamas, qui par la voix de son chef, Ismaïl Hanyeh, a fait savoir que « la Palestine n’est pas à vendre ni même à faire partie d’une négociation ». Il a rajouté que « la Palestine est une terre sainte » et que « la seule option pour l’occupant est de déguerpir ».

Photo Shlomi Cohen / Flash 90