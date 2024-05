Cinq soldats ont été tués à Jabalya par le tir de deux tanks de Tsahal sur le bâtiment où ils se trouvaient. Huit autres ont été blessés.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le drame s’est produit sur un axe conquis hier matin (mercredi) par Tsahal dans le nord de la Bande de Gaza. Dans l’après-midi, un poste de contrôle a été mis en place dans un bâtiment sur place de 3 étages, à 10 mètres de là où se trouvaient les tanks.

En début de soirée, l’officier du bataillon est passé et a parlé aux deux équipes des tanks. L’équipe de cet officier s’est ensuite rendue dans le bâtiment et vers 19h, l’équipage d’un des tanks a vu un fusil par la fenêtre du bâtiment. Il en a informé l’équipage de l’autre tank et ils ont tiré sans savoir que ce qu’ils voyaient était en fait un poste de contrôle de Tsahal.