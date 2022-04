Ce soir (mercredi), des députés de l’opposition ont déposé une plainte contre le Premier ministre, auprès de la conseillère juridique du gouvernement et de la police pour »contrevenance à la Loi fondamentale, et utilisation frauduleuse de fonds publics à des fins de rénovation, amélioration et autres dépenses pour son domicile privé ».

Il y a dix mois maintenant, lorsque Naftali Bennett a été nommé Premier ministre, deux éléments l’ont empêché de s’installer dans la résidence officielle de la rue Balfour à Jérusalem. D’une part, il ne voulait pas sortir ses enfants de leur cadre de vie et d’autre part, le Shabak a demandé à effectuer des travaux de rénovation et de mises aux normes de sécurité qui auraient dû être effectués depuis longtemps. Naftali Bennett a donc décidé qu’il resterait vivre à son domicile privé, à Raanana, »le temps que les travaux soient finis rue Balfour ».

Seul hic: le Premier ministre n’est pas un citoyen comme les autres. Son domicile ne peut donc pas ressembler à n’importe quelle maison. En effet, le lieu de résidence du Premier ministre doit répondre à des exigences de sécurité très précises et les nombreux gardes du corps qui sont chargés de sa sécurité personnelle et de celle de sa famille doivent pouvoir loger sur place.

Il y a huit mois donc, le conseiller juridique du gouvernement de l’époque, Avi’haï Mandelblit, avait donné son feu vert pour lancer des travaux de rénovation du domicile privé de Bennett afin qu’il réponde à tous les critères demandés par les services de sécurité.

La journaliste Ayala Hasson de la chaine 13, a publié un reportage dans lequel était révélée la somme que coûterait aux contribuables israéliens ces travaux. Ils se chiffreraient à plusieurs dizaines de millions de shekels.

Ceci s’ajoute aux désagréments quotidiens que subissent les voisins de la famille Bennett, du fait des interminables contrôles de sécurité à l’entrée de leur quartier et des travaux importants effectués sous leurs fenêtres depuis des mois maintenant.

Le reportage a fait grand bruit. Le »mouvement pour un gouvernement éthique » en Israël a déposé une plainte devant le contrôleur d’Etat, Matanya Engelman. »Il semblerait », écrivent les auteurs de la plainte, »que la décision du Premier ministre de rester à son domicile privé à Raanana et de transformer celui-ci en résidence officielle du Premier ministre, de facto, engendre une atteinte considérable à l’argent public, parallèlement au dérangement permanent infligé aux résidents des rues adjacentes ».

Les voisins du Premier ministre se sont constitués en comité et ont porté plainte contre lui.

Parallèlement, les personnes qui désirent manifester contre le gouvernement se réunissent donc à Raanana. La justice a ordonné leur éloignement au motif qu’il s’agissait d’un domicile privé. Seulement voilà, interrogé sur le sujet ces derniers jours, le Premier ministre a avoué: son domicile à Raanana est, provisoirement, devenue la résidence officielle du Premier ministre.

La justice a donc demandé expressément au Premier ministre de s’expliquer: son domicile privé est-il devenu la résidence officielle sans que la population en ait été informée?

Ce soir, ce sont des députés de l’opposition qui ont décidé de porter plainte devant la conseillère juridique du gouvernement. D’après la plainte déposée par Amir Ohana, Moshé Arbel, Galit Distal, Michaël Malkieli, Itshak Pindruss, Yoav Kich, Shlomo Karhi et Simha Rotman, le Premier ministre aurait « agi contre la loi en transformant son domicile en résidence officielle et ce en dépensant des millions de shekels de l’argent public qui ont été investis dans son domicile privé et lui aurait ainsi fait prendre de la valeur ».

Et il convient de souligner que pendant que les travaux battent leur plein à Raanana pour mettre le domicile privé du Premier ministre aux normes, la résidence officielle, à Jérusalem, demeure vide et aucun chantier n’a pour le moment été entamé.