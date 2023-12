Vingt-trois députés israéliens, membres du lobby de lutte contre l’antisémitisme et la délégitimation, ont adressé une lettre au président américain Joe Biden pour lui demander des éclaircissements sur la source de ses informations concernant des ‘violences contre des Palestiniens en Judée-Samarie qui auraient été perpétrées par des Israéliens habitant dans la région’.

Mais avant de réclamer ces explications, ils ont remercié Biden : « Nous tenons à exprimer notre gratitude, au nom du peuple d’Israël, pour votre soutien indéfectible à l’État d’Israël en ces temps difficiles », ont-ils écrit.

Ils ont poursuivi : « « En tant que membres de la Knesset israélienne et du Comité de lutte contre l’antisémitisme et la délégitimation, nous condamnons la violence contre des civils innocents ».

Les députés ont ajouté : « Vous avez demandé à notre gouvernement de s’attaquer au ‘phénomène’. Nous sommes impatients de connaître les sources des informations sur lesquelles se fondent vos déclarations et vos accusations contre les résidents de ces localités juives ».

Ils ont ensuite souligné : « Les données dont nous disposons indiquent que la portée de ces incidents est très limitée. Il s’agit d’un petit nombre d’incidents isolés, ce qui fait pâle figure par rapport à l’ampleur beaucoup plus grande des incidents violents perpétrés par les Palestiniens contre les résidents de ces communautés juives ».

Le député Likoud Ariel Kellner, qui est à l’origine de cette initiative, a déclaré : « L’accusation de ‘violence des colons’ est un acte de diffamation moderne qui est nourri et perpétré par des organisations de délégitimation telles que B’Tselem et Breaking the Silence (Chovrim Chtika), financées par des fonds d’État étrangers s’élevant à des millions. Nous condamnons tous la violence, mais nous parlons ici d’une combinaison de mensonges éhontés, de manipulation de données et de diffamations à partir de rien, dans le seul but de noircir les habitants des localités juives de Judée-Samarie afin d’ouvrir la voie à un État palestinien, comme cela a déjà été révélé à partir de documents du New Israel Fund (HaKeren Hahadasha).