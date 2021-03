A l’approche de la Journée internationale de la Femme, pas moins de vingt et une députées et artistes ont répondu à l’appel de l’écrivain Nili Pitterson pour interpréter une chanson en faveur du combat contre les violences faites aux femmes. Parmi les élues, Ayelet Shaked (Yamina), Penina Tamano-Shatta (Bleu-Blanc), Meirav Cohen (Yesh Atid), Tamar Sandberg (Meretz) et Mikhal Rozhin (ancienne députée Meretz).

La chanson, « Tu ne dis rien » a été écrite par Nili Pitterson et mise en musique par Dana Berger.

Extraits :

Cela commence avec un mot déplacé

Puis vient la peur et la difficulté à respirer

Chaque mouvement donne la chair de poule

Puis vient le coup au lieu de la caresse

Cela commence par une poussée vers le mur

Par le même homme qui un jour t’écrivit un poème

Tu pensais ce qui lui passe par la tête

Tu préférais ne pas t’enfuir, oublier et pardonner…

(…)

Cela continue chaque jour, sans fin

Tu ne dois pas laisser passer cela

Une erreur, un mot déplacé

Et tu ne pourras plus jamais respirer.

Vidéo :

Photo Hadas Parush / Flash 90