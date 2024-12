Dans le cadre d’une opération de défense de routine des forces Shaldag en Syrie, des débris d’un hélicoptère de Tsahal qui s’était écrasé il y a 50 ans ont été retrouvés.

La tête de rotor de l’hélicoptère a été découvert dans la zone du crash survenu le 27 avril 1974 alors qu’il avait été appelé pour secourir des parachutistes blessés lors d’un affrontement.

Les pilotes d’hélicoptère, le commandant Golan Levy et le lieutenant Amir Amit, z’l, les mécaniciens, le sergent Yaakov Bernheim et le sergent Yaakov Roll, z’l, médecin de l’unité 669, le commandant Dr Achikam Avni Feinstein, z’l, et l’infirmier de l’unité 669, le sergent Meir Rosenstruch, z’l, ont trouvé la mort lors de ce crash. Après l’accident, les corps ont été rapatriés en Israël pour y être enterrés.

Les combattants de Tsahal qui se trouvent actuellement en Syrie ont exploré les lieux dans l’espoir de retrouver des débris de l’appareil ou des effets personnels des occupants tués lors de l’accident.