Article de Miri Maman paru dans Actualité Juive numéro 1670

Depuis 2005, des chercheurs israéliens cultivent des palmiers à partir de graines vieilles de 2000 ans, qui datent du Second Temple.

Ces graines ont été collectées sur des sites archéologiques dans le désert de Judée, comme Massada et les grottes de Qumrân, qui surplombent la mer Morte, ainsi que dans le Wadi el-Makhoukh (Na’hal Makhoukh) et le Wadi Qelt (Na’hal Prat). Les conditions chaudes et sèches de la région ont permis aux graines de survivre deux millénaires sans perdre leur capacité de croissance.

En 2004, Sarah Sallon, médecin israélo-britannique reconvertie en botaniste, a toqué à la porte du Département d’archéologie botanique de l’Université Bar-Ilan. Elle a fait une demande un peu surprenante : elle voulait acquérir quelques graines de palmiers de Judée soigneusement consignées après leur découverte dans les années 1960 sous des débris à Massada. Inspirée par des lectures sur des semences de lotus vieilles de 500 ans retrouvées en Chine et que des scientifiques avaient réussi à ressusciter, la botaniste espérait elle aussi faire revivre les célèbres dattiers. Personne, à part elle, n’y croyait. Elle est repartie avec ses graines sous le bras.

Pendant des mois, Sarah Sallon, avec l’aide d’Elaine Solowey, spécialiste d’agriculture durable, cultive les précieuses semences. Et attend un miracle. En mars 2005, enfin, une petite pousse pointe le bout de son nez ! Ce qui lui vaut d’entrer dans le livre des records pour la plus ancienne graine germée au monde.

Six jeunes arbres ont poussé à partir de 32 graines semées ; les plants ont été baptisés Adam, Jonas, Uriel, Boaz, Judith et Hannah. Certaines de ces graines ont produit des plantes femelles que les scientifiques espèrent maintenant polliniser à partir d’un dattier mâle appelé Mathusalem – d’après le personnage biblique qui a vécu longtemps –, qui a été cultivé à partir d’une graine vieille de 1 900 ans plantée en 2008.

Au mois d’août 2021, les scientifiques israéliens ont pu cueillir les fruits de leur travail : 800 dattes marron clair, légèrement sèches mais au délicat goût de miel !

La prouesse des scientifiques israéliens prouve que la nature a plus d’un tour dans son sac. Elle peut laisser ses graines dormir pendant des milliers d’années, jusqu’à ce que des savants un peu fous aient l’idée de les faire pousser.