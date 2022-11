Pour la troisième fois en quelques mois, le village de Shaked, en Samarie a été la cible de tirs d’Arabes originaires de Toura Al-Arabia. Les forces de Tsahal sont à la recherche des terroristes.

Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer mais deux maisons ont été endommagées.

רגעי פיגוע הירי לעבר הישוב שקד , בנס ללא נפגעים https://t.co/MT0dVBHTBh pic.twitter.com/ouaVD5tixs — בז news (@1717Bazz) November 16, 2022

39 douilles ont été trouvées dans le village, laissant penser qu’un drame a été évité. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a appelé le gouvernement a agir vite et efficacement contre la vague de terrorisme qui sévit dans la région depuis plusieurs mois. »Nous devons passer à l’attaque », a estimé Dagan, »et restaurer notre force de dissuasion. Je le répète et je mets en garde: l’hésitation et l’absence de réaction immédiate ne stopperont pas le terrorisme! Seul un passage à l’attaque y mettre un terme. Cela nous a déjà coûté des vies cette semaine et cela pourrait nous en coûter d’autres, à Dieu ne plaise, si nous ne réagissons pas ».