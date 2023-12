D’après Aroutz 7 et Kan Hadashot, Israël aurait entamé des contacts diplomatiques intensifs pour tenter d’éloigner le Hezbollah de la frontière israélienne. Toutefois, il semble que les chances de parvenir à un accord seraient plutôt faibles. Il ne serait pas seulement question, dans ces pourparlers, de déplacer le Hezbollah vers le nord du Liban. Les négociations porteraient également sur une augmentation du nombre des forces de la FINUL dans le sud du Liban.

Pendant ce temps, les attaques se poursuivent : dans la nuit de mardi à mercredi, trois roquettes ont été tirées depuis le territoire syrien sur le nord du plateau du Golan. L’une d’entre elles a explosé au nord du moshav Alonei Habashan, les autres sont tombées en territoire syrien. Auparavant, un missile antichar a été tiré en direction du kibboutz Bar’am. Fort heureusement, il n’y a pas eu de victimes. Les forces de Tsahal ont riposté en visant les sources des tirs en territoire libanais avec de l’artillerie.

En outre, des avions et des chars de combat de Tsahal ont attaqué un certain nombre d’infrastructures militaires et une position de l’armée syrienne en territoire syrien. Les forces de Tsahal ont également pris pour cible un poste de lancement de l’organisation terroriste du Hezbollah en territoire libanais.