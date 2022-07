Les compagnies aériennes du Qatar, d’Irak, du Koweït et du Liban ont acheté les droits du film portugais 1618 qui parle du traitement des Juifs pendant l’Inquisition.

Ce film a vu le jour grâce à l’investissement de la communauté juive portugaise et représente un projet central de l’héritage juif. Il raconte l’histoire de l’Inquisition dans la ville de Porto au nord du Portugal, 100 ans après que les Juifs ont été forcés soit de s’exiler soit de se convertir. Le film évoque le cas de ces convertis, »les nouveaux Chrétiens », qui ont continué à être perçus comme des Juifs et à être déconsidérés. L’intrigue du film tourne autour de l’arrestation de plus de cent de ces »nouveaux Chrétiens », ce qui avait provoqué une vague de terreur au sein de la ville et la fuite de nombreux Juifs convertis entrainant l’effondrement économique de Porto.

Les compagnies aériennes arabes ont donc signé avec la communauté juive portugaise pour acheter les droits de ce film et le diffuser dans leurs avions.

Photo: 54north Wikipédia