Des combattants de Tsahal, épaulés par des forces aériennes et terrestres, ont réussi à déjouer une attaque planifiée par le Hamas dans la bande de Gaza grâce à des informations qui leur avaient été communiquées par les services de renseignements militaires. Les soldats se sont mis en état d’alerte et se sont préparés à l’attaque puis ils ont tiré sur les terroristes qui sortaient d’un tunnel et les ont éliminés. Les tirs ont provoqué l’explosion d’un engin piégé dans le puits, suivie d’explosions secondaires. Les combattants, en coopération avec l’unité Yahalom, ont ensuite découvert un autre puits dans la région et l’ont détruit.