Plus d’un an et demi après les massacres du 7 octobre, environ 350 sacs contenant des restes humains n’ont toujours pas été identifiés par le rabbinat de Tsahal et sont entreposés dans la base Shoura.

C’est ce que révèle une enquête de Ynet.

Ces restes appartiennent vraisemblablement à des victimes déjà identifiées grâce à d’autres éléments mais le Rabbinat de Tsahal et le Grand Rabbinat d’Israël souhaitent poursuivre le travail d’identification afin de les enterrer dignement, faute de quoi, ils devront être enterrés dans une fosse commune.

Le Rav David Yossef, le grand rabbin d’Israël, a indiqué qu’il fallait travailler dans ce sens et Tsahal a même déjà alloué un budget pour cette opération. Mais le ministère des Cultes estime qu’il s’agit d’un »gaspillage de fonds publics » puisqu’il n’est pas certain que les analyses donnent des résultats et que »la peine occasionnée pour les familles endeuillées de savoir qu’une partie du corps de leur proche » est enterrée ailleurs n’est pas »plus grande ». Le ministère déclare se baser sur des »critères professionnels » ainsi que sur les recommandations du directeur de l’institut médico-légal, le Dr Hen Kogel.

Le débat entre Tsahal et le grand rabbinat d’Israël d’une part et le ministère des Cultes de l’autre n’a pas encore été tranché.