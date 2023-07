Comme chaque année, l’association Israel Is Forever a organisé le soir du 9 Av, une marche de la souveraineté autour des murailles de Jérusalem, en collaboration avec l’association Troisième Temple.

Plusieurs personnalités publiques ont participé à cette marche dont la ministre des Implantations, Orit Struck, le député Ohad Tal (Hatsionout Hadatit), le député Yossi Taïeb (Shass), le vice-maire de Jérusalem, Arié King ou encore le directeur du mouvement Im Tirtsu, Matan Peleg.

Le rassemblement a commencé par la lecture de la Meguilat Eikha (Livre des Lamentations) par le député Yossi Taïeb et Haïm Berkovitch d’Israël Is Forever.

Puis, tout le monde s’est dirigé vers le Kotel, par la Porte de Damas, en brandissant des drapeaux d’Israël.

La ministre Orit Struck a pris la parole et a évoqué la faute des explorateurs, intervenue aussi un 9 Av. Elle a appelé à réparer cette faute et à montrer un attachement profond à la terre d’Israël.

La présidente d’Israël Is Forever, Nili Kupfer Naouri, dans son allocuation, a adressé un message au gouvernement: « Menez le peuple vers son réel Destin. Ne pensez pas à ce que diront les Goyim. Pensez à ce que D. attend du peuple d’Israël. 56 ans après avoir déclaré « Le Mont du Temple est entre nos mains », déclarez « Le peuple juif est le souverain du Mont du Temple » et agissez en conséquence ! Laissez les Juifs monter librement sur le Mont du Temple, prier, chanter l’hymne national et faites flotter un gigantesque drapeau d’Israël sur le Mont du Temple de manière permanente ! Car celui qui contrôle le Mont du Temple, contrôle Jérusalem et tout le pays. Le Mont du Temple est le cœur du conflit mais c’est le cœur de la solution ! Appliquez notre souveraineté maintenant ! ».