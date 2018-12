Selon la tradition juive, le rituel de la brit-mila a été pratiqué sur le nourrisson hy”d, fils d’Avihaï et Shira Ish-Ran, avant qu’il ne soit inhumé. Ses parents lui ont donné le prénom de “Ami’ad-Israël”.

Plusieurs centaines de personnes se sont rendues dans la soirée au mont des Oliviers pour accompagner le bébé à sa dernière demeure. Sa maman, Shira, l’avait vu mercredi matin pour la première fois sans savoir que ce serait aussi la dernière.

Les deux grands-pères, rav Rephael Ish-Ran et Haïm Silberstein ont tout deux, malgré leur douleur, prononcé des paroles de foi et de force, et ont lancé un message aux terroristes: “Vous ne nous briserez pas! Vous ne nous vaincrez pas! Nous sommes ici sur notre terre et nous ne partirons jamais!”.

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan a lancé un appel urgent au Premier ministre et ministre de la Défense afin que toutes les mesures soient enfin prises pour assurer la sécurité des Juifs de Judée-Samarie. Il a également demandé une réponse sioniste aux attentats: la création d’un nouveau village juif.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90