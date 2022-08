Ce soir (mardi) des centaines de personnes s’étaient réunies pour rendre un dernier hommage au sergent chef Natan Fitoussi, z’l.

Son père a déclaré, des sanglots dans la voix: »il y a désormais une nouvelle étoile dans le ciel ».

Les deux grandes soeurs de Natan ont raconté que le soldat responsable du tir fatal était déjà venu plusieurs fois chez eux. »Nous savons que c’est une erreur ». Elles ont décrit leur frère qui aimait tellement la prière, »il était un tsadik, ce n’est pas par hasard si D ieu l’a pris. Natan aimait l’armée, il savait que c’était une mission sacrée ».

Le commandant du bataillon de Natan lui a rendu hommage: »Nous sommes ici dans la douleur et sous le choc après la chute tragique de Natan. Sous le choc et dans la douleur de ton départ prématuré. Avec ta famille, tu es monté en Israël et tu as choisi de t’enrôler à un poste de combattant de l’unité Kfir. Tu as passé une formation difficile, tu étais un combattant déterminé, motivé et fier de prendre une part importante dans la défense de l’Etat d’Israël et de ses citoyens. Natan, mon coeur est serré de devoir parler de toi au passé. Tu étais un ami bon et aimé, le premier à se porter volontaire pour toutes les missions ».

Puis en s’adressant à la famille, il a déclaré: »Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur, pas de consolation. Nous nous tiendrons toujours à vos côtés. Je vous promets que nous ferons tout ce que nous pourrons pour être près de vous. Natan, notre cher combattant, je m’incline devant toi, dans ton dernier voyage. Tu seras toujours une partie de nous ».

D’après les premiers éléments de l’enquête en cours, le soldat a tiré après les sommations d’usage lorsqu’il a cru que Natan Fitoussi était un terroriste. Mais ce dernier pensant qu’il y avait vraiment un terroriste n’a pas répondu aux appels de son binôme qui a tiré plusieurs balles dans sa direction. Immédiatement après s’être aperçu de son erreur il a prévenu ses supérieurs qui ont appelé les secours. Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a été transporté à l’hôpital où son décès a été prononcé.

Le soldat qui a tiré a été interrogé toute la journée et se trouve entouré par le personnel militaire et des psychologues.