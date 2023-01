Ayelet Shaked va laisser son fauteuil de ministre de l’Intérieur à Arié Derhy. Mais avant de partir, elle peut inscrire à son actif un geste important envers certaines localités de Judée-Samarie.

En effet, la ministre sortante et son chef de cabinet, Yaïr Hirsh – habitant de la »jeune implantation » Kida – ont modifié les conditions d’entrée au programme de subvention »Mar’a » afin d’y inclure plusieurs localités de Judée-Samarie.

Le programme »Mar’a » aide les autorités locales à promouvoir des améliorations significatives dans leur organisation et leur capacité à générer des sources de revenus supplémentaires qui permettront une amélioration du niveau des services municipaux pour les habitants de cette commune. A terme ce programme vise à réduire le degré de dépendance à l’Etat des collectivités territoriales.

En modifiant les conditions pour être acceptés dans ce programme Shaked et Hirsh, l’ont ouvert à de plus petites localités, comprenant plusieurs implantations de Judée-Samarie dont Kiryat Arba, Bet El, Elkana, Immanuel, Kedoumim ou Alfei Menashé (liste non exhaustive). Elles recevront des centaines de millions de shekels de la part du ministère de l’Intérieur afin de leur permettre d’optimiser leur développement et leur gestion.

Les présidents des conseils de Bet El, Har Hevron et de Samarie ont remercié la ministre sortante et son directeur de cabinet pour cette décision.