Le ministre de la justice, Yariv Levin, a également pris la parole: »Ce soir est celui d’un grand cri et d’un grand espoir. Plus de deux millions de citoyens ont voté pour la réforme judiciaire lors du véritable référendum – les élections. Nous avons 64 mandats pour réparer le tort. L’opposition passe son temps à dire non à tout. Ce n’est pas de cette manière que l’on mène des négociations à mes yeux. Nous voulons un tribunal pour tous et non pour un seul côté. Nous méritons un tribunal qui ne confère pas de droits aux terroristes, qui ne permet pas de tenir des cérémonies avec les familles de terroristes ».

Levin a tenu à s’adresser à Merav Mihaeli et aux féministes: »Je veux m’adresser à Merav Mihaeli et ses amies qui se déguisent en servantes écarlates. Je leur dis de nous rejoindre pour que nous ayons un tribunal qui punit les violeurs et qui ne cherhe pas à alléger la sanction. Un tribunal qui se soucie de la vieille dame du sud de Tel Aviv et non des clandestins qui l’attaquent. Un tribunal qui protège la vie des soldats de Tsahal et non celle des voisins des terroristes ».

Le ministre est revenu sur le contenu de sa réforme: »Aucune atteinte ne sera portée aux libertés individuelles. On raconte que si la réforme passe, il y aura une dictature. Il n’y a pas de plus grand mensonge. Montrez-moi une seule démocratie dans laquelle les conseillers juridiques décident à la place du gouvernement. Cela n’existe pas et c’est ce que nous devons corriger ».

Il a fini son discours sur une note personnelle: »Ces derniers mois, je fais face à de nombreuses attaques, à des insultes permanentes et je peux vous dire de manière très claire, cela ne fait que me renforcer. Chaque jour qui passe me montre à quel point notre projet commun est juste. Je continuerai et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour amener le changement nécessaire au sein du système juridique. Notre vérité est forte et elle pénètrera les murailles étanches de la Cour suprême. Nous disons haut et fort pour que cela soit entendu du goush Dan à Eilat, le peuple veut la réforme judiciaire ».