Amir ‘Houri, 32 ans, est le policier qui a été assassiné par un terroriste à Bné Brak, ce mardi. Il a trouvé la mort dans un échange de tirs qui a permis d’éliminer le terroriste.

Amir était orginaire de Galilée et arabe chrétien. Il était issu d’une famille de policiers.

En ce moment, se déroule un office religieux en sa mémoire, à la Basilique de l’Annonciation à Nazareth. Il sera enterré à 17h au cimetière militaire de Nof Hagalil.

Des centaines de Juifs orthodoxes ont déjà commencé à arriver au cimetière pour rendre un dernier hommage à celui qui a accompli avec bravoure sa mission pour les protéger et l’a payé de sa vie.

Cette présence fait suite à un post sur FaceBook de Hanan Rubin, un habitant de la localité d’Elon. »Je dis avec prudence ce que j’ai sur le coeur maintenant, même si ce n’est pas politiquement correct. Ce serait soi-disant évident, mais ce n’est pas le cas. Cela ne va pas de soi qu’un homme se jette sur un meurtrier pour protéger les autres, cela ne va pas de soi qu’un arabe chrétien soit prêt à payer de sa vie pour des Juifs, cela ne va pas de soi que les sites juifs orthodoxes accolent les initiales H’yd (que D ieu venge sang, expression employée pour déplorer l’assassinat de personnes appartenant au peuple juif, ndlr) au nom d’Amir ». Il a ensuite appelé le public juif orthodoxe à venir à l’enterrement pour lui exprimer sa reconnaissance.

Il a été surpris de la mobilisation suscitée par son post. Des bus partent de Bné Brak pour le cimetière de Nof Hagalil. Le tableau d’affichage des bus où généralement est indiquée la destination, porte l’inscription »Amir ‘Houri, héros d’Israël ».

La police a diffusé cette semaine une vidéo de l’instant où Amir ‘Houri reçoit l’alerte et de la façon dont il a réagi et combattu le terroriste, ce qui a permis son élimination et ainsi sauver d’autres vies.