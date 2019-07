Des milliers d’habitants de Judée-Samarie ont été choqués de découvrir ce dimanche matin que les carrefours de la Judée-Samarie ont été « décorés » durant la nuit de centaines de drapeaux de l’OLP……..Détails et Vidéo………



Ces drapeaux ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux lorsque les résidents de Judée et de Samarie ont constaté cela au petit matin.

En effet, des centaines de drapeaux ont été suspendus le long des routes principales de Judée et de Samarie, dans ce qui semble être une opération nocturne clandestine menée par plusieurs équipes, qui étaient forcément équipées de grues à paniers, de camions, etc.

Les drapeaux ont été suspendus sur des routes principales telles que la route 60 allant de Gush Etzion au mont Hébron, sur la route 5 en Samarie, ou encore dans la région de Binyamin ( vers Neve Tzuf, Psagot , Ofra, Shilo….).

Cependant, il est apparu plus tard que le responsable de ce scandale n’est autre que…….le mouvement Regavim ! (mouvement de droite bien connu pour sa défense de la présence juive en Judée et en Samarie !).

En fait, le mouvement a décidé de « réveiller la région » afin de choquer et d’illustrer ce qui se passerait si la construction illégale palestinienne en zone C se poursuivait sans interruption.

Cela permettait malheureusement la création d’un État palestinien conformément au plan de Fayyad.

L’opération phare qui a été menée tôt le matin fait partie de la campagne « Un État terroriste au coin de la rue » menée par Regavim.

Il y a une semaine, des données troublantes ont été révélées, selon lesquelles plus de 28.000 nouvelles structures palestiniennes ont été construites au cours de la dernière décennie dans la zone C, accaparant au passage plus de 78.626 dunams (7862 Hectares) !

En comparaison, la quantité de dunam des villes israéliennes dans la zone C n’est que de 56.700 dunams !

Regavim note que, parallèlement à la publication des ces données, le conseiller du ministre de la Défense sur les affaires palestiniennes, Kobi Eliraz, a publié un article mettant en garde contre le manque d’application de la loi et l’absence de souveraineté israélienne dans des zones susceptibles de permettre l’établissement d’un État palestinien et surtout en Zone C.

Le chef de Regavim, Meir Deutsch, a déclaré ce dimanche que son mouvement est bien le responsable de la suspension de drapeaux palestiniens et de la tempête qui s’en est suivie :

« Nous comprenons le sentiment amer des résidents qui ont vu ces drapeaux mais ils doivent également comprendre qu’un état terroriste est à nos portes et que le public de Judée-Samarie s’est endormi.

Les drapeaux que nous avons accroché ne détermineront pas l’avenir de la Judée-Samarie, mais les dizaines de milliers de bâtiments arabes construits au cours de la dernière décennie et les dizaines de milliers de dunams que l’Autorité palestinienne a saisi avec l’aide des pays européens détermineront l’avenir de la zone C.

Il est temps que le gouvernement arrête le plan de Fayyad. Pas en paroles mais en actes. C’est possible et c’est l’ordre du jour. »

Source Koide9enisrael