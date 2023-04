Aujourd’hui (lundi 3 avril 2023), d’impressionnants bijoux en or, découverts lors de fouilles passées dans des grottes funéraires à Jérusalem, seront exposés au public pour la première fois, lors du 48e Congrès archéologique organisé par l’Autorité des antiquités d’Israël, la Société d’exploration d’Israël et l’Association archéologique d’Israël. Le congrès aura lieu au Campus national Jay et Jeanie Schottenstein pour l’archéologie d’Israël, aujourd’hui inauguré à Jérusalem.

La nouvelle recherche a découvert les restes d’un cercueil en plomb découvert sur le mont Scopus, contenant des bijoux, notamment des boucles d’oreilles en or, une épingle à cheveux, un pendentif en or et des perles en or, des perles de cornaline et une perle de verre. Les bijoux ont été découverts en 1971, lors d’une fouille menée par Yael Adler (décédée) du Département des antiquités d’Israël, mais les découvertes n’ont pas été publiées. Les joyaux ont récemment été localisés dans le cadre du « Projet de publication des fouilles passées » de l’Autorité des antiquités d’Israël, dans le cadre duquel d’anciennes fouilles qui n’ont pas été entièrement publiées sont maintenant publiées. « L’emplacement des rapports originaux qui ont accumulé la poussière au fil des ans dans les archives de l’Autorité des antiquités d’Israël, et la localisation physique des objets eux-mêmes, ont mis en lumière des trésors oubliés depuis longtemps », déclare le Dr Ayelet Dayan, responsable de la recherche archéologique, département, qui dirige ce projet.

Le Dr Ayelet Dayan, Ayelet Gruber et le Dr Yuval Baruch de l’Autorité des antiquités d’Israël, qui ont effectué les recherches sur les bijoux, considèrent que les objets très précieux qui portent les symboles de Luna, la déesse romaine de la lune, accompagnaient également les filles dans leur vie et après leur mort. elles ont été enterrées avec eux afin de continuer à les protéger dans l’au-delà contre le mauvais oeil.

Selon leurs recherches, deux boucles d’oreilles en or similaires ont été découvertes lors d’une autre fouille effectuée par le professeur Vassilios Tzaferis pour le compte du Département des antiquités sur le mont des Oliviers en 1975. « Il semble que la jeune fille ait été enterrée avec des bijoux qui comprenaient des boucles d’oreilles, une chaîne avec un pendentif lunule (du nom de la déesse Luna) et une épingle à cheveux », expliquent les chercheurs. « Ces bijoux sont connus dans le monde romain, et sont caractéristiques des sépultures de jeunes filles, témoignant peut-être des personnes qui ont été enterrées sur ces sites. La Jérusalem romaine tardive – rebaptisée Aelia Capitolina – avait une population mixte après la destruction du temple de Jérusalem et l’évacuation de la population juive. Des gens de différentes parties de l’Empire romain se sont installés dans la ville, apportant avec eux un ensemble de valeurs, de croyances et de rituels. Le culte païen de la nouvelle population de la ville était riche et varié, comprenant des dieux et des déesses, parmi lesquels le culte de la déesse de la lune Luna ».