Quelques instants avant l’entrée de Shabbat hier, des bergers juifs ont été lynchés par plusieurs Arabes près de Ramallah. L’un des bergers, gravement blessé à la tête, a tiré pour se défendre. Un Palestinien de 19 ans a été tué.

Tout a commencé lorsqu’un berger juif faisant paitre son troupeau entre l’avant poste juif Oz Tsion et le village palestinien Burqa près de Ramallah, a été pris à partie par un groupe de près de 80 Arabes qui se sont approchés de lui en le menaçant. Le berger a appelé des amis à l’aide. Les Arabes, armés de matraques, de mortiers et de pierres ont attaqué le groupe de Juifs, avec une grande violence. Ces derniers ont appelé les secours. Ils ont continué à être attaqués par des tirs de mortier. Un des habitants juifs a reçu un bloc de pierre en pleine tête. Malgré sa blessure, il a réussi à tirer avec son arme personnelle, pour laquelle il possède un permis, pour se défendre, causant la mort d’un des agresseurs palestiniens.

Plusieurs personnes, des deux côtés, ont également été blessées.

Le blessé a été transporté à l’hôpital dans un état grave et opéré de la tête pendant la nuit. Devant sa chambre d’hôpital aux soins intensifs, se trouvent des policiers du secteur de Judée-Samarie et un de ses amis, présent au moment des faits a été arrêté.

Depuis, des appels à la vengeance se multiplient au sein de la population palestinienne.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a tweeté pendant Shabbat pour condamner les habitants juifs: ”Les jeunes des collines transforment la Judée-Samarie en champ de bataille entre les terroristes juifs et les terroristes arabes. Cela met en péril les habitants juifs, qui sont dans leur majorité respectueux de la loi, met en danger les soldats. S’en prendre à des innocents est contraire aux valeurs juives et démocratiques. Le soutien dont ils jouissent au sein de la coalition la plus extrémiste de l’histoire d’Israël est un attentat politique. Netanyahou doit condamner sévèrement cette violence qui porte atteinte à la sécurité nationale, à Tsahal et la présence juive dans le pays”.