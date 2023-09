Un incident qui met l’armée dans l’embarras. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des Bédouins se sont introduits dans la base de Tsahal de Tseelim et ont dérobé des armes. Les soldats qui devaient monter la garde s’étaient, apparemment, endormis.

La police militaire a ouvert une enquête.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré: ”Un vol de mitraillettes Mag a été signalé dans le sud du pays pendant un entrainement de routine. Dès la déclaration de ce vol, des recherches ont été entreprises pour retrouver les armes”.

L’organisation Torat Le’hima a dénoncé l’attitude de Tsahal dans cette affaire comme dans d’autres de vols d’armementד: ”Encore et encore des milliers d’armes et des dizaines de milliers de munitions de Tsahal sont volées par des terroristes bédouins et arabes, une cinquième colonne armée jusqu’aux dents au coeur de l’Etat d’Israël. Pourquoi aucun cadre de Tsahal n’endosse une quelconque responsabilité? Pourquoi le Chef d’Etat-major ne prend pas des mesures disciplinaires contre les généraux qui sont responsables? Comment Tsahal qui est censé défendre l’Etat d’Israël devient, dans les faits, le principal fournisseur d’armes pour les terroristes qui assassinent des Juifs avec ces mêmes armes? Nous appelons le Premier ministre et le ministre de la Défense à changer de politique et à traiter ces graves défaillances morales et opérationelles que sont les vols d’armements de Tsahal, à éliminer les terroristes armés et à arrêter tous ceux qui les aident à s’emparer de ces armes”.