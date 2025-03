Selon des informations révélées sur la chaine israélienne N12, Israël a déployé à plusieurs reprises ces derniers jours des avions de chasse en Syrie pour protéger la communauté druze du pays.

Les avions israéliens ont volé à basse altitude afin d’envoyer un message clair au nouveau régime syrien selon lequel Israël défendra les Druzes. L’objectif était également d’éloigner les forces du président Al-Joulani, qui tentaient de s’approcher des zones druzes.

Israël maintient un contact étroit avec les dirigeants druzes en Syrie et s’est engagé à leur apporter toute l’aide nécessaire pour les protéger. Ces dernières semaines, l’inquiétude a grandi au sein de la communauté druze, qui craint un massacre similaire à celui perpétré contre les Alaouites. C’est pourquoi Israël ne se contente plus d’avertissements et de menaces, mais prend désormais des mesures actives pour assurer leur sécurité.