Six avions-furtifs de type Adir-F 35 de l’armée de l’air israélienne participeront lundi à un grand exercice militaire en Italie sous l’appellation « Cinquième Couronne ». Ils évolueront avec des appareils des armées de l’air italienne, américaine et britannique. L’objectif de ces manœuvres qui s’achèveront en fin de semaine prochaine est de renforcer la coopération entre ces armées et de s’entraîner à des combats en zones inconnues. L’armée de l’air de Tsahal multiplie les exercices communs avec des armées étrangères afin de se préparer à divers scénarios éventuels.

Photo porte-parole Tsahal