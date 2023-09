Alors que les protestataires contre le gouvernement tentent d’attirer les projecteurs pendant la visite de Netanyahou aux Etats-Unis, les soutiens de la coalition ont décidé de contre-attaquer.

Sous l’impulsion du militant Berale Crombie, qui avait été à l’origine des grandes manifestations de la droite à Jérusalem et à Tel Aviv, d’immenses affiches: ”Thank you Bibi. The Jewish nation supports you” (Merci Bibi. La nation juive vous soutient) ont été posées sur Times Square à New York. Une réponse aux messages diffamatoires projetés par les mouvements contre le gouvernement depuis quelques jours.

Le Premier ministre et son épouse ont tenu à exprimer leur émotion face à cette manifestation de soutien. Ils sont allés sur Times Square saluer ceux qui étaient présents.

Binyamin Netanyahou leur a lancé: ”Merci beaucoup! Ce que vous faites est très important! Tenez-vous aux côtés d’Israël, tenez-vous aux côtés de la démocratie”.

Cet après-midi, le Premier ministre israélien reviendra à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies après deux ans d’absence lorsque Naftali Bennett puis Yaïr Lapid avaient représenté Israël.