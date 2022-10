Pour la cinquième fois en trois ans et demi, les citoyens israéliens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés à la 25e Knesset. Les bureaux de vote vont ouvrir leurs portes ce mardi à 7 heures et ils ne les fermeront qu’à 22 heures, ce qui laissera beaucoup de temps aux électeurs pour venir désigner les candidats de leur choix et accomplir ainsi leur devoir civique élémentaire.

Dans les petites localités de moins de 350 habitants, l’ouverture se fera à 8 heures et la fermeture à 20 heures. La même mesure s’applique aux hôpitaux et aux prisons.

On compte au total 11 707 bureaux de vote dans tout le pays. En outre, 222 ont été installés dans les centres hospitaliers et 55 dans les prisons.

Pour assurer le bon déroulement de cette journée importante, la police va déployer pas moins de 18 000 hommes à travers le pays. Leurs tâches seront multiples : ils devront faire régner l’ordre, régler la circulation, éviter les incidents en tous genres et vérifier qu’aucune fraude n’est commise.

Le budget de la commission électorale pour cette année s’élève à 538 millions de shekels, selon sa directrice générale, Orly Adass, c’est-à-dire 70 millions de plus que la dernière fois. Adass a estimé que près de 70 % des bulletins de vote seront dépouillés jusqu’à mercredi matin. Cela signifie qu’on ne saura pas, avant ce délai, quels partis aux résultats incertains, d’après les sondages, auront vraisemblablement atteint le taux d’éligibilité. Mais en fait, à son avis, il faudra attendre jusqu’à jeudi vers midi pour connaître les résultats définitifs du scrutin.