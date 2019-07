A trois jours de la clôture des listes, les efforts sont redoublés à droite pour arriver à une union. Mais tout le monde ne parle pas de la même union. Ainsi, le rav Raphy Peretz, président de Habayit Hayehoudi aura deux entretiens importants dimanche. Pour la première fois depuis la cérémonie de passation de pouvoirs au ministère de l’Education, il rencontrera Naftali Benett pour tenter une ultime fois d’arriver à une union entre les deux partis. A l’approche de cette rencontre, Ayelet Shaked a averti que le temps est compté et qu’il faudra prendre des décision dimanche.

Le même jour, le rav Raphy Peretz sera reçu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ce dernier est surtout intéressé à une union entre Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi et Otsma Yehoudit, comme il avait réussi à obtenir lors des dernières élections. Le Premier ministre est opposé à une union entre Habayit Hayehoudi-Ihoud Leoumi et la Nouvelle Droite, pour deux raisons principales: l’une par crainte qu’Ayelet Shaked ne désigne un autre candidat auprès du président de l’Etat après les élections, et l’autre parce qu’il estime qu’il faut deux listes distinctes à la droite du Likoud.

Photo Yehouda Haïm / Flash 90