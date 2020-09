Contrairement aux manifestations anti-Netanyahou qui ne respectent plus rien, les dernières Seli’hot traditionnelles aux Kotel se sont déroulées samedi soir sur un mode très restreint : ils étaient à peine deux-cent sur l’esplanade, séparés en capsules, alors que cet événement réunit chaque année des dizaines de milliers de personnes, jusqu’à parfois cent-mille.

Le Grand rabbin du Kotel rav Shemouel Rabinovitz a déclaré : « A l’approche des Jours redoutables et au pied u Kotel, vestige de notre Temple, se réunissent généralement de nombreux Juifs de toutes tendances, secteurs et communautés afin de réciter ensemble des Seli’hot dans une atmosphère intense et émouvante. Cette année, le peuple entier appelle la guérison et espère une solution. Le peuple juif a toujours su s’unir et se rassembler en temps de crise, et cette année, tous ensemble nous nous unirons et appellerons la miséricorde divine, pour nous et pour le monde entier ».

Photo caméras du Kotel / Fonds pour la préservation du Kotel