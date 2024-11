Liban

Des avions de chasse israéliens ont attaqué et éliminé le commandant du bataillon du Hezbollah dans le secteur d’Al Khyam. Il était responsable de nombreux tirs sur les localités de Galilée, en particulier sur Metula.

Au Sud Liban, les forces israéliennes au sol ont permis à l’aviation d’éliminer des terroristes du Hezbollah qui ont tiré des roquettes sur les localités du nord d’Israël ces derniers jours.

Bande de Gaza

Les opérations se poursuivent à Jabaliya dans le nord de la Bande de Gaza. Des terroristes ont été éliminés et des infrastructures du Hamas détruites.

A Rafah au sud, plusieurs terroristes ont également été éliminés, dont un qui sortait armé d’un tunnel pour attaquer les forces israéliennes.

De nombreuses armes ont été saisies.

Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shabak et des gardes-frontières poursuivent leurs opérations anti-terroristes à Nur Shams près de Toulkarem. Lors d’un raid aérien deux terroristes ont été éliminés alors qu’ils attaquaient les forces israéliennes. Plusieurs suspects ont été arrêtés, un laboratoire d’explosifs détruit, des armes ont été saisies et de nombreuses bombes enfouies sous les routes ont été détectées et détruites.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

A Qabatiya, près de Jénine, les combattants israéliens ont repéré un véhicule suspect qui accélèrait dans leur direction pour les écraser. Les soldats ont ouvert le feu et touché les deux terroristes à nord de la voiture. L’un des deux était recherché par Israël. Deux soldats israéliens ont été légèrement blessés dans cet incident. Ils ont été soignés sur place et n’ont pas nécessité de prise en charge en hôpital.