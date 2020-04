Dans un communiqué commun, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Bleu-Blanc Benny Gantz ont annoncé la signature d’un accord en vue d’un gouvernement d’union nationale. Le Parti travailliste se joindra à ce gouvernement mais la décision de Yamina n’est pas encore prise. Selon les premières informations, Bleu-Blanc (et obtient les ministères suivants: Défense, Affaires étrangères (pour un demi-mandat), Justice, Communications, Culture et Sports, Intégration et Alya, Agriculture, relations avec la Diaspora et Egalité sociale. Il est possible que le Parti travailliste obtienne deux ministères: celui de l’Economie et celui du Travail et des Affaires sociales.

(Les réactions dans la classe politique seront traitées dans un article à part).

Photo Yonatan Sindel / Flash 90