Après avoir obtenu l’autorisation d’entrer en Israël pour des raisons humanitaires, la représentante du Michigan Rashida Tlaib a finalement annoncé qu’elle renonce à venir rendre visite à sa grand-mère. Elle a écrit sur son compte Twitter: « Les conditions imposées par Israël à mon séjour étaient destinées à me faire taire et me font passer pour une délinquante. J’ai donc décidé que ma visite à ma grand-mère de 90 ans dans ces conditions est contraire à tout ce que crois: le combat contre le racisme, l’oppressions et l’injustice ».

C’est donc qu’elle avait l’intention de se livrer à d’autres activités que la seule visite à sa grand-mère…

Photo Twitter