Le « suspense » aura duré jusqu’à la veille de l’arrivée prévue d’Ilhan Omar et Rashida Tlaib. Les deux membres du Congrès ont été informées jeudi après-midi qu’elles sont interdites d’entrée en Israël.

Le maire d’Efrat Oded Revivi, qui est également responsable des Relations extérieures au sein du Conseil des localités juives de Judée-Samarie, approuve cette décision: « Rien que la semaine dernière j’ai accueilli une délégation de plusieurs dizaines d’élus démocrates du Congrès. Pour avoir évoqué cette question avec eux, je n’ai vraiment pas senti qu’une telle décision risquerait de porter atteinte de manière significative aux relations entre le Parti démocrate et Israël.(…) La visite en Israël de ces deux femmes ne devait pas être une visite ordinaire mais une provocation. Personnellement, et c’est l’avis de la majorité des dirigeant de Judée-Samarie, nous seront heureux d’accueillir toutes sortes de personnes, même aux opinions différentes, mais pas celles et ceux qui nient notre droit à l’existence comme Etat juif ».

A l’opposé, la députée travailliste Revital Soueid a dénoncé la décision du Premier ministre: « Certes, Rashida Tlaib et Ilhan Omar sont des farouches militantes anti-israéliennes qui voulaient venir ici afin de renforcer leurs préjugés. Mais malgré cela, Binyamin Netanyahou a commis une énorme faute en interdisant leur entrée en Israël, et il est tombé dans le piège qui a été tendu par ces deux élues et les autres partisans du boycott. Par ailleurs, cette décision va fâcher contre nous nos nombreux amis au sein du Parti démocrate. Nous n’avons rien à cacher, et il est dommage que Binyamin Netanyahou ait pris cette décision irréfléchie (sic) pour des raisons électoralistes en voulant faire plaisir à sa base ».

Réaction prévisible, celle du bureau israélien du lobby juif américain de gauche J-Street qui parle carrément de « déclaration de guerre envers le Parti démocrate »!! Avec toupet, la directrice-générale de J-Street en Israël Yaël Patir a mis en garde Israël « à ne pas se laisser entraîner dans le sillage du langage de haine du président Donald Trump »!! Quant au « langage d’amour » d’lhan Omar et Rashida Tlaib, connait pas….

